Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz ve üye belediyelerin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen kaçak yapılaşmayla mücadele ve ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm önerileri masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da ruhsatsız ve ruhsat hilafı olan yapılaşmaya yönelik çalıştay Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bursa Belediyeler Birliği’nin merkezi olan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile üye belediyelerin yapı kontrol müdürleri ve ilgili başkan yardımcıları katıldı. İstişare toplantısında şehir planlama ve imar uygulamaları konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Kurum temsilcileri, ilçelerdeki mevcut durum hakkında bilgi verirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayın ardından birlik encümenine seçilmiş olan üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Belediyeler Birliği Aralık ayı Encümen toplantısında, kaçak yapıların tespiti ve bu yapılarla ilgili alınacak önlemler konusunda belediyelerin ortak bir akılla iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

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Düzensiz ve plansız yapıların şehrin düzenine ve kent estetiğine darbe vuracağına dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti.

Bursa’da kronik problem olarak yıllardır kendisini gösteren kaçak yapılaşmayla mücadele edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Bursa'nın en önemli sorunlarından bir tanesi kaçak yapılaşma. Şehrimizin genelini kapsayacak şekilde kararlı bir duruş sergileyerek kaçakla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.