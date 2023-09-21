Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle ilçeye kazandıracağı Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmaların yüzde 25’i tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında yerel yönetim, merkezi yönetim ve hayırsever iş birliği ile önemli yatırımları Yıldırım’a kazandırmaya devam ediyor. Hayırsever desteği ile Yıldırım’a kazandırılacak Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi 325 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak.

Merkezde; laboratuvar, engelli muayene odası, muayene odaları, gebe izleme ve aşı birimi ile ortak kullanım birimleri yer alacak.

YÜZDE 25'İ TAMAMLANDI

Yıldırım Belediyesi olarak, toplumun tüm kesimleri ve devletin tüm kademleriyle örnek bir uyum sergileyerek, müşterek projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Karaağaç Mahallesi’ne hayırsever Çetin Topal’ın yapacağı katkı ile modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Çalışmaların devam ettiği merkez tamamlandığında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında katkı sağlayan hayırseverimize hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.