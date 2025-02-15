Bursa Yıldırım’da Karadeniz rüzgârı esti. Horondan kemençeye, tulumdan halk oyunlarına kadar eğlence dolu festivalde binlerce vatandaşa hamsi ekmek ikramı yapıldı. 1 ton hamsinin ikram edildiği festivale çok sayıda davetli katıldı.BURSA (İGFA) - Busra Yıldırım Belediyesi ile Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 8’inci Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hızır Ofluoğlu ve beraberindeki vatandaşlar katıldı. Büyük bir coşku ile gerçekleşen festivalde 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Balık ekmeğini alan vatandaşlar festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdiler.

Bursa’nın adeta bir Anadolu mozaiği olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentimiz, ülkemizin dört bir yanından hemşehrimize ev sahipliği yapıyor. Adeta bir kültür mozaiği. 8. Hamsi ve Kültür Festivali ile binlerce vatandaşımıza hamsi ekmek ikram ettik. Horon, kemençe ve halk oyunları gösterileriyle de festivalimizi taçlandırdık. Birliğimiz, beraberliğimiz, neşemiz daim olsun” dedi.

Geleneksel hale gelen etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Dernek Başkanı Hızır Ofluoğlu, "2015'ten beri geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizi yalnızca Rizeli vatandaşlarımıza yapmıyoruz. Kafkasya'dan, Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Karadeniz'den gelen tüm Bursalılara yapıyoruz. Rize'de doğduk fakat Bursa'da doyduk, artık Bursalıyız. Geleneksel hale getirdiğimiz 'Hamsi Festivali'ni her yıl yapıyoruz" dedi. Festivalde bir yandan vatandaşlara hamsi ikram edilirken diğer yandan sanatçılar Karadeniz şarkılarıyla alanı coşturdu. Kemençe, tulum eşliğinde vatandaşlar horon tepti. Yöresel halk oyunu ekibinin performansı da büyük beğeni topladı.