Bursa'nın Yıldırım ilçesinde en önemli gündemin kentsel dönüşüm olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirilen imar plan uygulamaları kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çehresi değişmeye başlayan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni bir dönüşüm projesinin startını verdi.

Uzlaşma sürecinin tamamlandığı proje alanında tahliye ve yıkım işlemleri devam ediyor. Kasım Önadım Bulvarı üzerinde bulunan, 21 adet bina ve 53 adet bağımsız bölümün yıkıldığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2 bloktan oluşan 152 konut ve 13 iş yeri üretilecek.

Şantiye alanını ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgede 18 adada imar plan ve uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çözdükleri imar düğümü ile bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının önünü açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kasım Önadım Bulvarı üzerinde bulunan ve imar planına uygun yapılaşmanın yapılabilmesi için yürütülen imar çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Yıldırım Belediyesi olarak 6306 sayılı kanun çerçevesinde idare olarak her türlü desteği veriyor, hemşehrilerimizi daha güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. İmar uygulaması akabinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte hem kentimizin çehresini güzelleştiriyoruz hem de hemşehrilerimizin depreme dayanıklı, güvenli binalarda oturmasına olanak sağlıyoruz. Bu süreçleri özel sektörün destekleriyle yürütüyoruz. Bu şekilde kentimizin dört bir yanında kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede de hemşehrilerimizin özel sektör eliyle yüzde yüze yakın uzlaşma ile bir süreç yönettiğini görüyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” diye konuştu.