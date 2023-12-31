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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘Kudüs Bizim Neyimiz Olur’ söyleşi programı düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki organizasyona Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İHH Bursa ve Yıldırım ilçe temsilcileri ile çok sayıda izleyici katıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım ilçesinde düzenlenen "Kudüs Bizim Neyimiz Olur" adlı söyleşiyi gerçekleştiren sunucu ve yazar Bekir Develi, Filistin’de yaşananları anlatırken Kudüs’ün Müslümanlar için neden önemli olduğunun da altını çizdi. Gazze’de yaşananların insanlık dramı olduğunu vurgulayan Develi, boykotun devamlı olması gerektiğini ifade etti.

Söyleşinin ardından sahneye çıkan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kudüs, insanlığın merkezi, bizim gönül coğrafyamızın incisidir. Müslümanların kutsal mabedidir. 75 yıldır İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele eden, insanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen Filistinli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İnançlarını ve vatanlarını savunurken şehit düşen kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyor ve bu mücadelede yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bölgelerden ne yazık ki acı haberler aldık. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yürüyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bekir Develi’ye bu samimi sohbeti ve anlattıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Özgür Aksa’da buluşmak duasıyla” diye konuştu.

Yazar Bekir Develi, "Filistin'de 84’üncü gün bugün. 84 gündür Gazze’de soykırım yaşanıyor. Biz de bu süreçte il il gezerek ‘Kudüs Bizim Neyimiz Olur’ konusunu işliyor ve bölgede yaşanan durumları anlatmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında kardeşlerimizle hasbihal ediyoruz. Gazze özgür ve hür bir şekilde bizim ve Müslümanların olacak” dedi.