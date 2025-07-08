Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırım İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği, “2025 Yılı Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası” başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik futbol turnuvası düzenliyor. 8-11 yaş grubu öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ‘Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası’na 20 camiden 300 sporcu katıldı. Üç hafta sürecek turnuvada dereceye giren takımları sürpriz hediyeler bekliyor.

Turnuvaya katılan takımlara ve bütün çocuklara başarı dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Yaz Spor Okullarımızda eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz kuran kurslarında ve camilerde eğitim gören evlatlarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Bu turnuva artık geleneksel hale geldi. Bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.