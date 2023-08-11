Bursa'da Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Müftülüğü’nün katkılarıyla, ilçedeki camiler ve kuran kurslarında eğitim alan çocuklar arasında gerçekleştirilen ‘2023 Yılı Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası’ tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin, yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik düzenlediği futbol ve masa tenisi turnuvası Şükraniyespor Tesislerinde düzenlenen final müsabakası ve kapanış töreni ile tamamlandı.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve misafirler katıldı.

Final müsabakasında futbol branşında Maltepe Cami Kuran Kursu’nu yenen Arabayatağı Merkez Cami Kur’an Kursu şampiyon olurken, Kaplangazi Cami Kur’an Kursa da üçüncü oldu. Masa tenisi branşında Aziziye Cami 1’inci, Mimarsinan Mevlana Cami 2’nci, Ashab-ı Kiram Cami 3’üncü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız, tatillerinden feragat ederek, Kur’an kurslarında eğitimlerine devam ediyor. Biz de çocuklarımızın bu fedakarlığını bir nebzede olsa ödüllendirmek ve çocuklarımızın kaynaşmasını sağlamak için böyle bir turnuva düzenledik. Çocuklarımızı biraz da oldu mutlu ettiysek, bu bizim için kazanımların en büyüğü” dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

200 BİN VATANDAŞA SPOR VE EĞİTİM HİZMETİ

7’den 70’e binlerce vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2023 yılı itibariyle 4 bin 16 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız 4 yılda; yaz ve kış spor okullarında 17 farklı branşta 111 bin 739 çocuğumuza, cimnastik okullarında 18 bin 718 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 44 bin 863 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 23 bin 541 çocuğumuza, özel gereksinimli bin 198 çocuğumuza toplamda ise 200 bin 59 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Ayrıca katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 258 madalya ve 141 kupa kazandı. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.