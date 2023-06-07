Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Müftülüğü ile birlikte Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklara yılsonu etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Müftü Vekili Ramazan Ünal, öğrenciler ve veliler katıldı.

Cazibe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda çocuklar hünerlerini sergilerken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokol miniklere sertifikalarını, eğitimcilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Çocuklar TRT Çocuk Program Sunucusu Hüseyin Goncagül’ün gerçekleştirdiği gösterisinin ardından akvaryum ve lunaparktan ücretsiz şekilde yararlanarak gönüllerince eğlendi.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN

Şehri imar ederken nesilleri unutmamak gerektiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğer nesilleri imar ederken nesilleri ihya etmeyi ihmal edersek, ihmal ettiğimiz o nesil gelir, imar ettiğimiz şehri tahrip eder. Bu nedenle önce insan, önce nesillerin ihyası diyoruz. Nesillerin ihyası noktasında en büyük ilaç, en büyük öğretici şüphesiz mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerimdir. Tüm evlatlarımızı kutluyor, ayrı ayrı hepsinin yanaklarından öpüyorum. Çocuklarının verimli bir süreç geçirmesi için uğraşan velilerimize ve evlatlarımıza böylesi güzel imkânlar sunan müftülüğümüze de teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak hizmette önceliğimiz olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.