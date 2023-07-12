Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Türk Sanat Müziği korosu şefi Hüseyin Taşçeşme yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu konseri düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Kaplıkaya Cazibe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde yıl boyunca eğitim gören 40 Türk Sanat Müziği Kursu öğrencisi, 23 özel parçayı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yıldırım’ı kültür ve sanat kenti yapmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsana ve insanın gönlüne dokunmanın en etkili yollarından biri de kültür ve sanattır. Kültür ve sanat bir kentin rengidir. Bu açıdan Yıldırım’a renk katacak konserler, sempozyumlar, tiyatrolar, konferanslar, programlar düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak daha fazla hemşehrimizi sanatla buluşturmak için Mart ayında Türk Sanat Müziği Kursu başlatmıştık. 70 hemşehrimiz bu kursta çok değerli hocalarımızdan eğitim gördü. Düzenlediğimiz konser ile 40 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Koromuz birbirinden güzel parçalarla kulaklarımızın pasını sildi. Koro şefimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.