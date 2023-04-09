Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sosyal destek çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da da devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa ve deprem bölgesinde farklı noktalarda kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan ayının bereketini paylaşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da açtığı iftar çadırı ile günlük bin kişilik iftarlık dağıtımı gerçekleştiren ve Uyumayan Kütüphanelerde ders çalışan öğrencilere bin kişilik iftar ve yine bin kişilik sahur ikramında bulunuyor. Yıldırım Belediyesi yine deprem bölgesinde de günlük bin kişilik iftar ve sahur yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere iftar öncesi sıcak yemek ikram etti.

Uyumayan Kütüphanelerde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramında bulunduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İftarda çorba, yemek, pilav, tatlı, içecek ve hurma, sahurda; çorba, börek, sandviç, simit, çay, meyve suyu gibi Ramazan’a uygun menülerle öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vakit girince iftarını açıp sahurlarını yapan öğrencilerimiz sonrasında ders çalışmaya devam ediyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak uyumayan kütüphanelerimizde evlatlarımıza ev ortamında çalışma imkânı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.