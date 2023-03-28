Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 2 katlı Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım ilçesinde Samanlı Mahallesi’nde 548 metrekareden oluşan 2 katlı karakol binası bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olup yalnızca Samanlı’ya değil kırsal yerleşim alanları bulunan İsabey, Vakıf gibi diğer tüm mahallelere de hizmet verecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini, huzur ve güvenlik içinde yaşaması için önce asayiş, önce güvenlik diyoruz. Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirmeleri. Samanlı Jandarma Karakolu’nun jandarmamıza, ilçemize ve tüm bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.