Tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 751’inci yılında Yıldırım’da anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 751’inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Kara ve Bursa Türk Müziği Topluluğu’nun katılımıyla ‘Şeb-i Arus’ programı düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatının 751’inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Mustafa Kara’nın konuşmasıyla başlayan program Bursa Türk Müziği Topluluğu’nun Ferahfeza Mevlevi Ayin’i Şerif-i ve Sema Mukabelesi ile devam etti.

Postnişin Nadir Karnıbüyük’ün sema ritüellerini ve anlamlarını anlatmasıyla başlayan anlatımın ardından icra edilen Mevlevi Ayin’i Şerif-i esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak, sema mukabelesi yapıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vefatının yani vuslatının 751’inci yıl dönümünde insanlığın gönlünde önemli bir yer tutan Hz. Mevlana’yı bir kez daha rahmetle yâd ettiklerini ifade etti.

Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Ahmet Yesevî ve Mevlana’nın muhabbet ikliminde; kardeşliği, sevgiyi, barışı en üst değer olarak bilmiş ve yaşamış bir milletin ve medeniyetin mensupları olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Şehirlerin fethi kadar gönüllerin fethi de önemli. Ceddimiz, şehirleri fethetmeden önce gönül coğrafyasını fethetmiş. Bugün bu coğrafyada bizler barışın, kardeşliğin, sevginin sembolü isek atalarımızdan, manevi sultanlarımızdan aldığımız bu miras sayesindedir. İnşallah biz de bir yandan kentin inşasını sürdürürken bir yandan da gönüllerimizi inşa edecek organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.