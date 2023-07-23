Bursa'da Yıldırım Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi amacıyla ‘Yaz Mahalle Şenlikleri’ düzenliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Karaağaç, 75. Yıl, Teferrüç ve Balaban’da gerçekleştirdiği Yaz Mahalle Şenliklerine yüzlerce çocuk katıldı.

Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, sandalye kapmaca, heykel oyunu gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Yaz boyunca 25 mahallede gerçekleştirilecek şenliklerde minikler; yarışmalar, müzikli drama oyunları, Anadolu masalları ve yüz boyama etkinlikleri ile unutulmaz bir yaz geçirecekler.

Yaz Mahalle Şenlikleri ile mahalle kültürünü canlı tutmayı ve insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için Yaz Mahalle Şenliklerini düzenliyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalarak içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkâna pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.