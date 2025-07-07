Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından, 17 farklı branşta düzenlenen yaz spor okulları’nın ikinci dönem kayıtları başladı.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi’nin, 4-14 yaş arası çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek, için düzenlediği yaz spor okullarında ikinci dönem heyecanı başlıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için spor okulları, sanat kursları, yaz akademileri düzenliyor. Bu kapsamda 4-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yüzme, karate, basketbol, voleybol, cimnastik, boks, güreş, tekvando, kickboks, masa tenisi, futbol, tenis, badminton, geleneksel okçuluk, satranç ve halter olmak üzere 17 branşta yaz spor okulu düzenliyor. Dört dönem halinde faaliyet gösterecek spor okullarının birinci dönemi sona doğru yaklaşırken, ikinci dönem kayıtları da başladı.

YAZ KIŞ SPOR İMKANI

Yaz spor okulları için kayıtlar; Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi, Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi, Erikli Yüzme Havuzu ve Sakarya Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Yıldırım’ın 4-14 yaş arası nüfusunun 150 binin üzerinde olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Spor Okulları ile Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızda eğitimlerimiz yaz kış sürecek” dedi.