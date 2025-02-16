Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Setbaşı- Yeşil- Emirsultan tarihi aksına yönelik bölge sakinleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Osmanlı’nın kurucu başkenti olan Bursa’daHanlar Bölgesi kadar değerli bir aks olan Setbaşı- Yeşil- Emirsultan Bölgesi’nde önemli bir çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi, Setbaşı’ndan başlayan Yeşil Camii ile Emirsultan Camii ile devam eden tarihi aksta; turizm potansiyelinin kullanılması için yoğun yapılaşma, otopark gibi sorunlar bulunan bölgede hem tarihi dokunun ortaya çıkartılması hem de bölge sakinlerinin talebine cevap verilerek inanç turizminin gelişmesine olanak sağlanması kaydıyla kentsel tasarım ve fikir yarışması düzenliyor.

Proje ile ilgili Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile görüşmeler yapıldı ve yarışma projesi hazırlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, son olarak bölgeyi iyi bilen mahalle sakinleri ile bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu.

Gerçekleştirilecek çalışma ile birlikte alanın turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, yaya ulaşımı, sosyal donatı ve otopark ihtiyaçlarının karşılanmasıile birlikteYıldırım’ın önemli değerlerinin gün yüzüne çıkması planlanıyor.

Setbaşı- Yeşil- Emirsultan tarihi aksının Bursa’nın turizmine ve tarihi kimliğinin ön plana çıkmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadim şehrimizin en önemli odak noktalarından olan Setbaşı, Yeşil ve Emirsultan Külliyelerini kent merkezine bağlayacak Setbaşı-Yeşil-Emirsultan tarihi aksının canlandırılmasıyla ilgili bölge sakinlerimizle istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ortak akılla ortaya koyacağımız yol haritası ile birlikte bölgeye gelen misafirlerimizin bu manevi atmosferi soluyabilecekleri bir iklim oluşturmak istiyoruz” dedi.