Bursa Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Youtuber Sertaç Güngör’ü Yıldırımlı miniklerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla sevilen isimleri ilçe sakinleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Çocukların çok sevdiği Youtuber Sertaç Abiyi, Yıldırım Bayezid Cami’nde sevenleriyle buluşturan Yıldırım Belediyesi, Ramazan ruhunu yaşatmak adına tekne orucu iftarı düzenledi.

Çocuklar oruçlarını öğle ezanının okunmasıyla açtı. İftar sonrası Hacivat-Karagöz gösterileri ile minikler doyasıya eğlendi. Yayınladığı videolarla milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör, dijital mecraları kullanma üzerine çocuklarla sohbet edip miniklerden gelen soruları cevapladı.

Oruçlarını açan çocukların heyecanını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu etkinliğini evlatlarımız her Ramazan heyecanla karşılıyor. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımıza orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla bu yıl da tekne orucu etkinliği düzenledik. Ağaç yaş iken eğilir demiş atalarımız. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşta ibadete alıştırmak çok önemli. Evlatlarımızı oruca özendiren tüm ailelerimizi tebrik ediyorum. Yarım günlük oruçlarını tutup, iftar etkinliğimize katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum. Ramazan’ın feyzi ve bereketi hanelerinizden eksik olmasın” dedi.