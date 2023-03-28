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Koro şefi Hüseyin Taşçeşme eğitmenliğinde, yapılan çalışmalara yaklaşık 50 Yıldırımlı katılıyor.

Yıldırım Belediyesi, musikiye gönül verenleri Türk Sanat Müziği Korosu’nda buluşturuyor. BURSA (İGFA) - Adile Naşit Tiyatrosu’nda 16 yaş ve üzeri Yıldırımlılar için ücretsiz düzenlenen çalışmalarda, Türk Sanat Müziği’nin ölümsüz eserlerini seslendiren kursiyerler, notalarla sözün en güzel buluşmalarını icra ediyor.

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