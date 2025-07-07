Bursa Yıldırım Belediyesi’nin özgün dönüşüm projelerinden olan, enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinden karşılayacak ‘Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’ yolu yarıladı.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi’nin, Ulus Mahallesi’nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yüzde 50’si tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 bağımsız bölümden oluşacak. 291 araçlık otoparka sahip Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Yıldırım’da 27 mahale ve 286 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulus Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizi yüzde 50 oranında tamamladık. Bu projelerimizin her birinin kendine has özellikleri bulunuyor. Ulus Projemizde; ortak alanların aydınlatılmasını güneş enerjisi ile temin edeceğiz. Bu alanlardaki sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Ayrıca, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim ‘Yeşil Dönüşüm’ diye adlandırdığımız projemiz, bundan sonraki çalışmalarımız için de örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.