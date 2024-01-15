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Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin 20 Ocak’ta ücretsiz olarak düzenleyeceği Temel Yeterlilik Sınavı deneme oturumunda üniversite adayları kendini deneme imkânı bulacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmelerini ve sınav sürecini deneyimlemelerini sağlamak için ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Adaylar, 20 Ocak’ta Yıldırım Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ile kendilerini deneme imkânı bulacak.

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.