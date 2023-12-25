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Yıldırım’ın mevcut yollarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla altyapı çalışmalarına ağırlık veren Yıldırım Belediyesi ekipleri, 11 bin 500 metrekarelik alana sahip Vakıfköy Caddesi’ndeki asfalt ve tretuvar çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Vakıfköy Caddesi’nde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl 25 bin metrekarelik alana sahip Yakın Çevre Yolu- Köy İçi bölgesinde 4 bin 800 ton asfalt serimi ve 7 bin metrekare tretuvar çalışması gerçekleştiren ekipler, program dahilinde Köy İçi- Bera Parkı bölgesinde 2 bin 300 ton asfalt serimi gerçekleştirdi ve bin 500 metrekare tretuvar çalışması yaptı.

300 BİN TON ASFALT SERİLDİ

2019 yılından bu yana 300 bin ton asfaltı Yıldırım’ın sokaklarıyla buluşturduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırırken diğer taraftan da ilçemizin 71 mahallesindeki eskiyen ve bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz asfalt, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükseltiyoruz hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyoruz. Belediyemize ait olan Asfalt Üretim Tesisi’nde ürettiğimiz asfalt ve PMT ürünlerini yollarımızın yapımında kullanıyoruz. Kapasite fazlamızı diğer kurumlarla paylaşarak elde ettiğimiz gelir ile daha fazla yol yapıyor ve bu iş için hemşehrilerimizden katılım bedeli almıyoruz. Kentimizin daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir olması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.