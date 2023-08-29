Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nin sorunları, sıkıntıları ve güzellikleri mahalle halkı ve muhtarla 'Mahallemin Muhtarları' programında konuşuldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında yayımlanan "Mahallemin Muhtarları" programında bu hafta Yıldırım'ın Vatan Mahallesi konuk edildi.

Mahallenin eksikliklerinden bahseden mahalle halkı, yolların bir an önce yenilenmesini, ilaçlamanın daha fazla yapılmasını ve kentsel dönüşümün gelmesini istediklerini dile getirdiler.

Mahallelinin isteklerini sırasıyla yerine getirdiğini belirten ve vatandaşın acele etmemesini söyleyen Vatan Mahallesi Muhtarı Adnan Demir, “COVID-19 zamanı çok büyük sıkıntılarımız oldu. Evden çıkamayanlara, işe gidemeyenlere erzak yardımları yapıldı. Vatan Mahallesi’nin büyük sorunlarından biri de kütüphaneydi. Büyük uğraşlarımız sonucu kütüphane açtık. Bir diğer sorunumuz olan bozuk yolları da en kısa sürede sırasıyla düzelteceğiz şimdiden çalışmalara başladık. Tek isteğim vatandaşın biraz sabırlı olması. Belediyemizden de oyun parkı talep ediyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/fT01FM0FQkI