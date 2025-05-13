Bursa Yıldırım Belediyesi tarımsal üretim ve sağlıklı gıdaya ulaşma konularında farkındalık oluşturarak topraksız tarımı teşvik etmek amacıyla 50 bin fide dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği 50 bin çilek, domates, süs biberi ve salatalık fidesini vatandaşlara dağıttı. Bursa Yıldırım Belediyesi, tarımsal üretimin teşvik edilerek, sağlıklı gıdaya ulaşım noktasında farkındalık oluşturmak için Yıldırımlılara 50 bin meyve ve sebze fidesi dağıttı. Park Bahçeler Müdürlüğü seralarında yetiştirilen domates, süs biberi ve salatalık fideleri Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından Yıldırımlılara dağıtıldı.

Bursa Yıldırım’ın çok yönlü bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “İlçemizde, sanayi ve tarım faaliyetleri birlikte gerçekleştiriliyor. Yine günümüze baktığımızda insanlığın en önemli gündemlerinden birisi tarımsal üretim ve gıda güvenliği.

Biz de hem bu konuda bir farkındalık oluşturmak hem de hemşehrilerimizin balkonlarında, bahçelerinde meyve ve sebze yetiştirmenin keyfine varmaları için kendi seralarımızda doğal yöntemlerle ürettiğimiz 50 bin fide dağıttık. Bereketli olsun” dedi. Yıldırımlılar fidelere yoğun ilgi gösterdi.