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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık ve Zeyniler’den sonra İsabey’i de ilçenin turizm rotalarından birisi haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Osmanlı sivil mimarisinin nadide örneklerinden olan İsabey Mahallesi’nde tarihi ayağa kaldırarak, bölgenin alternatif turizm noktalarından birisi olması için çalışıyor.

Özgün Bursa konut mimarisinin nadide örneklerinden olan yapıyı restore ederek Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, 100 yıl önce bölge sakinlerinin imece usulü ile yaptığı camiyi restore edip ilçeye kazandırdı. Yine devam eden cephe sağlamlaştırma çalışmaları kapsamında 27’si sivil mimari örneği 85 binada yenilemeler yapılıyor.

Projenin devamında bölgeye bir medyan, yöresel ürünler çarşısı ve kent mobilyaları kazandırılacak. Yıldırım Belediyesi’nin destekleriyle çalışmalar yürüten Esebey Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kendi tarlarından ürettikleri sebze ve meyvelerle 20’den fazla ürün imal ederken bu ürünler bir taraftan Yöresel Lezzetler Konağı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor ve Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor.

BÖLGESEL VE ÖZGÜN PLANLAMA

Yıldırım’ın her bölgesinin, her mahallesinin kendisine özgü özellikleri bulunduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İsabey Mahallesi’nin temel özellikleri tarihi ve kültürel mirası ile tarımsal üretim. Biz de bu bölgemizi kalkındırmak için nu bunları göz önünde bulundurarak, projeler hazırladık. Bölgenin tarihi yapıları ayağa kaldırırken, diğer taraftan da tarımsal üretimi destekleyecek adımlar attık. Bölge sakinlerimize vizyonumuzu, nasıl bir İsabey tasavvur ettiğimizi anlattık. Onların desteği ve kabullenmesiyle önemli bir mesafe kat ettik. Hemşehrilerimizin bölgeye ilgisi arttı. Bunu daha da arttıracağız. İsabey’i tarihi, kültürel zenginleri ve tarımsal üretimi ile kalkındırarak, kısa sürede Cumalıkızık, Zeyniler gibi önemli alternatif turizm rotalarından birisi haline getireceğiz” dedi.