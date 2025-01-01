Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizden aldığımız güçle 2025 yılında da mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz.”BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024’ün son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi, Merinos Polis Merkezi Amirliği, Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı, 112 Acil Çağrı Merkezi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi’ni ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutlarken belediye personeli ve esnafın da yeni yılını tebrik etti.

Ziyaretlere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Mudanya İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı.

Başkan Oktay Yılmaz’ın ilk durağı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi oldu. 2025’e dinamik başlamak için yılın son akşamında gençlerle buluştuklarını ifade eden Başkan Yılmaz, 2025 yılının gençlere başarı ve mutluluk getirmesini diledi. Kütüphane ziyaretinin ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın da katılımlarıyla Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi ve Merinos Polis Merkezi’ni ziyaret ederek görev başında olan personelin yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakârlık gösteren tüm kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti. Ardından Yavuzselim Pazar Alanı’nda temizlik yapan personeli ziyaret eden Yılmaz, yıl boyunca olduğu gibi senenin son gününde de fedakarlıkla çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

2025’İN İLK BEBEKLERİNE ZİYARET

112 Acil Çağrı Merkezi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi’ni ziyaret eden Yılmaz, görevi başındaki personele selam verdi. Ardından 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeklerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, yeni yılın ilk dakikalarında gözlerini açan bebekleri gördü ve ailelerine göz aydınlığı verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025 yılının tüm insanlığa barış, adalet ve huzur getirmesini temenni ettiğini söyledi.