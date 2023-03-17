Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi konusunda ‘yerinde ve gönüllü dönüşüm’ ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketinde yaraların sarılması için başlatılan seferberlik devam ederken, başta Bursa olmak üzere tüm kentler ‘acı da olsa’ yeniden deprem gerçeği ile yüzleşti.

Birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bursa’da riskli yapı stokunu ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, kolları sıvayarak 30-40 yıllık depreme dayanıksız binaların olduğu mahallelerde “gönüllü ve yerinde dönüşüm” projeleri başlattı.

YÜZDE 100 UZLAŞMA

Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi’nde TOKİ iş birliği ile hayata gerçekleştirdiği dönüşümde çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı. Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek.

‘YERİNDE VE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM’

Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürdüğüne dikkati çekti.

Rezerv alan kullanmadan, tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize hak sahipleri yüzde 100 destek verildiğini belirten Başkan Yılmaz, "Proje tamamen Bursa'nın tarihi kimliğine uygun olacak. 60 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek proje ile yoğunluk arttırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fitness alanı yer alacak” dedi.

İlçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 7’nci etapta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Mevlana’da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. Bursa'nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek manalı bir dönüşüm projesidir. Tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen projemizde tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak adına borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7’nci Etap’ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma çıktı ortaya. Bu yıl sonunda hemşehrilerimize evlerini teslim edeceğiz ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak. Yıldırım Belediyesi olarak büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” diye konuştu.

DÖNÜŞÜME VATANDAŞTAN TAM NOT

Mevlana Mahallesi Muhtarı Samet Efe yaptığı konuşmada, “Bakanlığımızın ve Belediyemizin destekleriyle Mevlana Mahallesi’nde yerinde dönüşüm çalışması yapıldı. Burada kimse mağdur edilmedi. Hemşehrilerimiz hak edişlerini hakkıyla aldı. Kira yardımları belediyemiz tarafından düzenli yapıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Mevlana Mahallesi sakinlerinden Muhammed Çır da, “Mevlana Mahallesi’ne 89 yılında geldiğimde burası gecekondularla doluydu. Başkanımız ile örnek daireyi gezdik. Çok güzel olmuş. Apartmanlarımız depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Allah huzurla yaşamayı nasip etsin hepimize” diye konuştu.