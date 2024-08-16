Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgede yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

7’den fazla araçla hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşen müdahalede yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bir öğrencinin eğitimine devam etmek için böbreğini satışa çıkardığı iddiasına DMM'den açıklama

Bir öğrencinin eğitimine devam etmek için böbreğini satışa çıkardığı iddiasına DMM'den açıklama

Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi’nde çıkan ot yangınına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 11 dakika içinde müdahale etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen ot yangını ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’ndeki ot yangını saat 16.21'de çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.