Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerle sohbet edip öğretmenlerle istişarelerde bulundu.



Atölyeleri ziyaret eden Başkan Yılmaz, düzenlenen programda tecrübe paylaşımında bulundu.

Haftanın ilk mesai saatlerini öğrencilerle geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, toplumların kalkınmasının ancak nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu vurguladı.

Eğitim camiasına okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okul müdürlerimizle yaptığımız istişareler kapsamında, ilçedeki her okulumuz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu misyonla ilçe genelindeki eğitim yuvalarımıza pazartesi günleri ziyaretler gerçekleştirerek, eksikleri yerinde tespit ediyor ve eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Okulun hemen yakınında hizmete açtıkları Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Spor Kompleksi’ne evlatları davet ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Evlatlarımızın bizden okullarındaki halı sahanın halısının değişmesi talebi oldu. Onu da kısa süre içerisinde çözümleyeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız” mesajını yineledi.