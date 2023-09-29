Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz sunduğu sosyal yardımlar devam ediyor.BURSA (İGFA) - Engelli ve hasta vatandaşların her zaman yanında olan Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda ilçe sınırları içinde yaşayan yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara; hasta yatağı, engelli vatandaşlara ise akülü ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunarak çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Hastaların ihtiyaç duydukları yardım destekleri vatandaşların evlerine gidilerek teslim ediliyor. Bu amaçla yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımına hastane tipi yatak vererek katkı sağlanmış olunuyor. Verilen uzaktan kumandalı yatakların hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor.

Elektrikli hasta yatağı kumandayla kolaylıkla hastanın rahat edebileceği şekilde evine yerleştiriliyor. Böylece hastanın ve ona bakan kişilerin hayatının kolaylaşması sağlanıyor. 2019 yılından bu yana 244 hastaya yatak desteği verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak gücümüzün yettiğince hastalarımıza ve yakınlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.