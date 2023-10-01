Yıldırım Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a vefa programı düzenledi.BURSA (İGFA)- Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘İlme Adanmış Bir Ömür Hayrettin Karaman’a Vefa’ programında Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkarılan, Hayrettin Karaman’ın kaleme aldığı kitap ve güftesi Karaman’a, bestesi musikişinas Mehmet Kemiksiz’e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vefa programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası olan Hayrettin Karaman’a, vefa mesajı olarak gönderdiği telgraf okundu. Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın katılımları ile ‘İlme Adanmış Bir Ömür, Hayrettin Karaman’a Vefa Paneli’ düzenlenirken ilahi olarak bestelenen 13 ayrı şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi. Etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Telgrafında, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa gecesine daveti için teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

“VEFA BORCUMUZU ÖDEME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Hayrettin Karaman’a vefa gecesini düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Medeniyetimizin köklü müktesebatını, günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyan, İslami ilimlerdeki vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanınan, fıkıh, hadis, tefsir, edebiyat, beşerî hayata dair meseleler gibi pek çok alanda eserler veren, nice müşkül meseleyi, çağın getirdiği problemlere çözüm üreten, sohbetleri ve şiirleriyle sayısız gönle dokunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeme gayreti içindeyiz. Ömrünü ilme adayan Hayrettin Karaman hocamız ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Yıldırım Belediyesi olarak hazırladığımız ‘İlme Adanmış Bir Ömür: Hayrettin Karaman’ hocamıza vefa programı vesilesiyle hocamıza dair en samimi hikâyeleri ailesi ve dostlarından dinleme fırsatı bulduk. Tabi Hayrettin Karaman hocamızın edebiyata olan merakı ve bu sahadaki marifeti ehlince bilinir. Bu şiirler terkip edildi ve belediyemiz tarafından ‘Dert Söyletir Aşk Ağlatır’ adıyla kitap hüviyeti kazandı. Ayrıca bu değerli eserdeki şiirler kıymetli sanatçımız Mehmet Kemiksiz tarafından bestelendi ve bir albüm haline getirildi. Bu güzel güftelere, beste elbisesi giydirdiği için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Allah Teâlâ’dan Hayrettin hocamıza sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Hayrettin Karaman ise, "İslam hukuku içinde güzel yeri olan bir erdemdir. Vefa gecesinde bu erdemin yaşatılması da beni ayrıca mutlu etti. Teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Hayrettin Karaman'a sevgi dileklerini iletirken, program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın Alim Hayrettin Karaman’a hediye takdimi ile sona erdi.