Bursa'da Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde yaz aylarını değerlendirmek isteyen gençler için, 14 farklı branşta ücretsiz kurs düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, gençleri kültür sanat faaliyetleri ile buluşturuyor. Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nde yaz aylarını değerlendirmek isteyen 7- 18 yaş arası çocuk ve gençler için atölyeler düzenliyor.

Akıl ve zekâ oyunlarından gitara, satrançtan bağlamaya, diksiyondan dramaya, basketboldan cimnastiğe, güreşten karateye 14 farklı branşta eğitim alan öğrenciler hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyalleşiyor. Yıldırım’da çocuk ve gençlerin öncelikli hizmet grupları içerisinde yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın gerçek sahibi olarak gördüğümüz gençlerimizin, donanımlı milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi, için onlara yönelik kültür sanat faaliyetleri spor aktiviteleri düzenliyoruz. Çocuklarımızın gelişiminin sağlıklı ilerleyebilmesi adına onların hobilere sahip olması ve en azından bir spor dalında aktif bir şekilde spor yapmasının çok önemli olduğuna inanıyor ve çocuklarımız için bu imkanları oluşturuyoruz. İşte bu projelerimizden birisi olan Yıldırım Gençlik Merkezi’nde şu an itibarıyla binlerce öğrencimiz öğrenim görüyor” dedi.