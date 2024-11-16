Bursa Yıldırım Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Müsabakaları’nda ve 8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme Yarışları’nda 153 madalya ile yarışmalara damga vurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Konak Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalarda; katıldıkları 4 farklı kategorinin tamamında şampiyon olan Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler 80 altın, 43 gümüş, 30 bronz olmak üzere 153 madalya ve 4 kupa elde ederek büyük bir başarıya imza attı.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporda parlayan Yıldırım’ın yeni yüzü Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde antrenman yapan şampiyonlarla bir araya geldi.

Yıldırım Belediyespor’un amatör branşlarda Türkiye’nin en iddialı kulüpleri arasında yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ettiklerini söyledi. 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcuları olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Verdiğimiz eğitimler neticesinde geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 23 milli yüzücü yetiştirdik ve yüzme branşında sayısız Türkiye şampiyonluğuna imza attık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim ve 10 Kasım anma programları kapsamında düzenlenen müsabakalarda 4 yüzme takımımız şampiyon oldu. Evlatlarımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Yolun sonu olimpiyat olsun. Spor Kenti Yıldırım’da şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.