Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin çevre konusunda farkındalık yaratmak için hayata geçirdiği ‘Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor’ projesi kapsamında çocuklardan oluşan 50 gönüllü çevre müfettişi, yeşili korumak için görev başı yaptı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, doğayı korumak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için başlattığı ‘Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor’ projesi kapsamında belirlenen 50 gönüllü çocuk, verilen çevre ve atık yönetimi eğitiminin ardından çevre müfettişi olarak tanımlandı.

Gerekli kıyafet ve ekipmanın yanı sıra tablet de verilen minik çevre müfettişleri, etraflarında gördükleri olumsuzlukları, çevre önerilerini bu tablette bulunan uygulama üzerinden belediyeye iletecekler.

Minik çevrecilerin ilk meclis toplantısına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gösterdikleri özveriden dolayı çiçeği burnunda müfettişleri kutlayarak, “Bizim temel gayemiz, çocuklarımıza, modern, güvenli ve yeşil yaşam alanları bırakmak. Bu bağlamda bir taraftan Yıldırım’daki yeşil alan miktarını arttırmak için yoğun çaba harcarken, diğer taraftan da mevcut yeşil alanlarımızın korunması ve bu konuda farkındalık oluşturmak için projeler geliştiriyoruz. Bu düşünce ile başlattığımız ‘Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor’ projemiz kapsamında 50 çocuğumuza sıfır atık eğitimi verdik. Onlar artık Yıldırım’ın gönüllü koruyucuları oldu. Minik müfettişlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.