Yıldırım Belediyesi eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar Yerini sil baştan yenileyerek, ilçeye değer katacak bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyorBURSA (İGFA) - Gökdere Pazar Alanı ve Rekreasyon Projesi’nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Esnaf ve hemşehrilerimizin Yıldırım’da hizmetin en güzelini alması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlçemizde en çok kullanılan pazarlardan biri olan Gökdere pazarı Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalleye hizmet veriyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında Gökdere Pazar Alanı’nı sil baştan yeniliyoruz. Yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak” dedi.