Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Yıldırım’da yerinde yönetim anlayışıyla ilçemizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi sakinleri ile buluştu. Bölge halkının taleplerini dinleyip esnafa 'hayırlı işler' dileyen Başkan Oktay Yılmaz, ilçeyi ortak akılla yönettiklerini vurguladı.

Mahallelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu nedenle hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz.

Bugün de Şükraniye Mahallesi’ndeki esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talepleri ve önerilerini dinleyip notlarımızı aldık. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz.

İlçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimiz ile birlikte parlayan bir Yıldırım haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.