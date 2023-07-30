TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 485 bin 499 turistin Bursa’ya geldiğini ifade ederek, deprem ve enflasyon nedeni ile turizm rakamlarında düşüş yaşandığına dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa turizmine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde Bursa’ya gelen turist sayısını paylaşan Saraçoğlu, “Bu yıl depremin etkisi ile turist sayısında ülke genelinde bir düşüş var. Bundan maalesef Bursa da nasibini aldı. 5 aylık dönemde 367 bin 952 yerli, 117 bin 574 yabancı olmak üzere toplamda 485 bin 499 Bursa’ya geldi. Bu rakamlar geçen senelerin bir hayli altında kaldı” dedi.

Yaşanan düşüşte maliyet artışlarının da önemli bir paya sahip olduğuna değinen Saraçoğlu, “Enflasyonla birlikte maliyetler çok yükseldi. Yabancı turistlere bile Türkiye’de tatil yapmak pahalı geliyor. Mısır ve Yunanistan bu yıl yabancı misafirlerimiz tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle Mısır bize gelen turistlerden bu sene büyük pay aldı. Kendi vatandaşlarımız bile yurt dışını tercih etmeye başladı. Aslında bu yılı turizmde rekor yılı olarak belirlemiştik. Ama hem depremin etkisi hem de buna bağlı olarak enflasyon artışı planları bozdu.” diye konuştu.

ARAP TURİSTLERİN TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Körfez ülkelerinden Türkiye’nin önemli bir turizm payı aldığına dikkat çeken Saraçoğlu, “Araplar için Bursa ve Yalova turizmin başkenti. Ülkeler arasında kriz dönemlerinde bile Körfez ülkelerinden gelen turistler Türkiye’den vazgeçmedi. Ama son dönemde baktığımızda Arap turistler farklı destinasyonlara yöneliyorlar. Özellikle Avrupa, Balkan ülkeleri, Mısır ve Uzakdoğu bu alanda dikkat çekiyor. Bursa özelinde bakacak olursak, buraya gelen Arap turistlerin çoğu ev sahibi oldu. O yüzden konaklama turizminde bir düşüş yaşandığını net şekilde görebiliyoruz. Bunun yanında Karadeniz revaçta. Bursa’daki düşüş Karadeniz’e göre daha fazla. Dediğim gibi Arap turistler yeni yerler görmek istiyor. Bu yüzden de Bursa özelinde bir düşüş maalesef mevcut. Bu doğrultuda biz de kentimizde yeni turizm rotalarını ortaya çıkarmaya ve keşfedilmemiş yerleri turizmde cazibe merkezi ve yeni destinasyonlar olarak sunmaya başladık.” diye konuştu.

HIZLI TREN BURSA TURİZMİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bursa’da günü birlik turizm algısını kırmak ve geceleme sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Saraçoğlu, “Yeni destinasyonların pazarlanması, rotaların tanıtılması konularında Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizm paydaşlarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bursa’ya gelenleri şehrin dokusu ile buluşturuyoruz. Bursa’nın tarihi güzellikleriyle birlikte çarşı kültürü ve yerel esnafla bir araya gelmesi bizler için önemli. Hızlı trenin devreye girmesi bizler için kritik bir süreç. Hızlı tren konfor ve rahat ulaşım açısından turiste cazip geliyor, Kayseri, Konya, Sivas, Ankara gibi büyük şehirlerden insanlar Bursa’ya gelmek istiyor ancak yol olarak uzak mesafe olduğu için bu planlarını hayata sokamıyor. Hızlı trenin devreye girmesi ile özellikle yerli turistte büyük bir artış yaşayacağız. Bugün Bursa’ya gelen turların çoğu İstanbul çıkışlı. Oradan gelen turlar da günübirlik oluyor. Bunun önüne geçmek için ulaşım imkanlarının artması gerekiyor.” dedi.

TURİZMDE ROTA ORTA ASYA VE TÜRKİ CUMHURİYETLERİ

Uluslararası alanda sadece Arap pazarına bağlı kalmak istemediklerini dile getiren Saraçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Uzak doğu ülkelerine yönelik çalışmalarımız var. Endonezya ve Malezya’dan gelişler var ama onları getiren tur operatörleri İstanbul kaynaklı olduğu için konaklamalar yetersiz. Yurt dışından Turist getirme kabiliyeti olan ve ihtisasını bu yönde sürdüren acentaların sayısını artırmak için mesleki eğitimler veriyoruz. Bursa, geçen sene Kültür Başkentiydi. Türki Cumhuriyetlerden Bursa’ya turist gelmesi için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Balkan ülkelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan’da etkin çalışmalarımız var. Bunun yanında birçok fuarda yer alıyoruz. Dünyanın en büyük fuarları olan Dubai, Londra, Berlin Fuarlarına Bursa olarak katılım sağladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Birliği öncülüğünde şehirlerimizi bu fuarlarda tanıtıyoruz. Ancak fuarcılık da geçmişteki verimliliğini kaybetti. Alım heyetlerini davet ederek B2B görüşmeler yaparak Bursa’yı yabancı seyahat acentalarına anlatıp, gezdirip, deneyim yapmalarını sağlayıp, turist çekmeye çalışıyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetlerde de bu modeli uygulayacağız”