Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa, buna rağmen yıllardır Yüksek Hızlı Tren bilmecesiyle yaşıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa, buna rağmen hala yüksek hızlı tren ağına girmeyi bekliyor. Yıllardır süregelen projeler sonucunda Bursalılar, bu projenin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

Bursa YHT projesi ilk kez 2012 yılında temelleri atılarak başladı. Projenin 2016 yılında bitirilmesi planlanıyordu ve yapılan açıklamalarda tren hattının kısa sürede tamamlanarak, İstanbul ve Ankara ile olan ulaşımı ciddi oranda kısaltacağı söyleniyordu.

Aradan geçen yıllar içinde öngörülen tamamlanma tarihlerinde sürekli ertelemeler yaşandı. Finansal sıkıntılar, ihalelerde yaşanan sorunlar ve pandemi gibi küresel etkenler, projenin bitiş tarihininde aksamalara neden oldu.

Turizme de büyük katkı sunması beklenen projenin yılan hikayesine dönmesi Bursalıların tepkisini çekiyor. Bursalılar ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan, anayi ve turizm konusunda nam salmış bir şehrin hâlâ yüksek hızlı trene sahip olmamasını hayretle karşıladıklarını belirtiyor.

Açılış tarihinin sık sık ertelenmesi Bursalıların bu konuda giderek sabırsızlanmasına yol açarken, son yapılan açıklamalarda 2025 yılı işaret ediliyor. Vatandaşlar ise verilen bu tarihin de aksayacağını düşünüyor.