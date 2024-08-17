Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Önce çocuklar gülümseyecek’ teması ile hayata geçirdiği ‘Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’, 4-6 yaş aralığındaki miniklere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara kaliteli eğitim olanağı sağlayacak olan ‘Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’ için ön başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan 4-6 yaş aralığındaki (48-68 aylık) 3500 çocuğa, ‘Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’nde eğitim vermeye hazırlanıyor. Milli Eğitim müfredatının uygulanacağı 30 merkezde, sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunularak ailelere destek olunacak. Tüm merkezlerde yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı, öğle grubuna da ikindi öğünü verilecek. Öğrencilerin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına, dış alan gezi ve ziyaretlerine katılımları da sağlanacak. Yıl içerisinde şube sayısının arttırılmasının hedeflendiği merkezlere, 17-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için https://yuvam.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: igf