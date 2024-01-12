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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hamiliğinde, Lozan Mübadil Dernekleri’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Yüzyıllık Sızı’ etkinliği, unutulması mümkün olmayan, acılarla dolu hikâyelerin yaşandığı bir yolculuğun adı olan mübadeleyi gelecek kuşaklara aktaracak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyo-kültürel tarihine ışık tutacak farklı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarih boyunca Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere Anadolu’nun farklı illerinden aldığı yoğun göçlerle nüfusu şekillenen Bursa’ya Lozan Mübadelesi ile gelen vatandaşların 1 asır önce göç yollarında yaşadıkları, sanatsal bir etkinlikle günümüze taşınacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, İstanbul Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Akşam, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Girit ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Çildem, İfem Sanat’tan Özcan Urtekin, Prusa Sanat Başkanı Ahmet Aydemir, Ayvalık Foklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü’nden Huriye Kara ve Prusa Sanat Genel Sanat Yönetmeni Akif Oktay katıldı.

BÜYÜK BİR TRAVMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasına mübadeleyi konu alan İhsan Tevfik’in ‘Selânik Gazeli’nden mısralar okuyarak başladı. Mübadelenin, unutulması mümkün olmayan, acılarla dolu hikâyelerin yaşandığı bir yolculuğun adı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 100 yıl önce açılan yaranın halen kapanmadığını belirterek, "Mübadil Türkler, kırık dökük hayatlarının, yitirilen anılarının ve paramparça olmuş aile bağlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor. 1923 Lozan Konferansı’nda Türk ve Yunan devletleri arasında imzalanan 'nüfus mübadelesi sözleşmesi' sonrası gerçekleşen, Türk ve Rumların zorunlu değişimini içeren bu süreç, binlerce insanın yaşamını darmadağın eden bir trajedi olarak tarihe geçti. İki devlet arasında yapılan bu acı dolu anlaşma, adeta geçmişin kök salmış bağlarını kopartarak, yıllarca bir arada yaşamış olan Türk ve Rum halklarını yürek burkan bir ayrılığa ve bilinmeyen bir geleceğe sürükledi” diye konuştu.

Bursa’nın, bu zorunlu göçü yaşayan mübadillere de kucak açtığını ve acılarını hafifletmek için onlara her türlü desteği sağladığını dile getiren Başkan Aktaş, Bursa'nın sadece Yunanistan’dan gelen mübadillere değil, Balkan coğrafyasından Anadolu’ya gelen soydaşlara da yuva olduğunu söyledi.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, acı ve hasret dolu 100 yıl anısına büyük göçe farklı bir boyut katarak, olağanüstü bir anma günleri düzenlediklerini söyledi.

Prusa Sanat Genel Sanat Yönetmeni Akif Oktay da mübadelenin tercih değil, sorunlu göç olduğunu belirtti. Mübadelenin diğer göçlerle asla karıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Oktay, "Bugüne kadar mübadeleyi anlatan pek çok lokal etkinlikler düzenlendi. Ancak ilk kez mübadil dernekleri, Büyükşehir Belediyemizin hamiliğinde bir çatı altında buluşarak ilk kez bu çok önemli bir maksat doğrultusunda bir araya geldiler. Çok güzel etkinliklerimiz olacak" mesajını verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, 20 Ocak Cumartesi günü “mübadillerin tanıkları” adlı sergiyle başlayacak ve mübadele türküleriyle devam edecek. İlerleyen saatlerde de “kurtuluştan mübadeleye danslı anlatı” gösterisi düzenlenecek.

21 Ocak Pazar günü de, Prof. Dr. Kemal Arı, Prof. Dr. Barış Özdal ve Doç. Dr. Kader Özlem’in katılımlarıyla “iki yaka 1923” söyleşisi ve sonrasında “iki yaka ezgileri” adlı konser gerçekleştirilecek.