Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşlarda trafik güvenliği ve düzenli yaşam kültürünü kazanabilmesi amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Trafik Güvenliği ve Zabıta Mesleği Tanıtımı’ eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özel Alim Okulları’nı ziyaret ederek 4-5 yaş grubundaki anaokulu öğrencilerine ‘Trafik Güvenliği ve Zabıta Mesleği Tanıtımı’ eğitimi verdi.

Trafik kurallarının önemi ve zabıta görevlilerinin toplumdaki yeri hakkında bilgilendirilen çocuklar, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel güvenlik kurallarını da öğrendi. Zabıta ekiplerinin görevleri hakkında da interaktif sunumlar ve canlandırmalarla bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğitici hem de keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların erken yaşta bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Eğitimin sonunda zabıta ekipleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.