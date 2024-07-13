Bursa’da surların içinde bulunan Zindan Kapı Müzesi, Bursalılar ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Zindan Kapı Müzesi, ziyaretçilerine Bursa surlarının tarihsel sürecini yaşatıyor.

Müzenin girişinde ziyaretçileri karşılayan “Kanlı Kuyu”, zindanın kullanıldığı dönemlerde mahkumların infaz edildiği alan olarak biliniyor.

Zemin katta ayrıca, Bitinya dönemine ait olan, şehrin kuruluş amacı ve şehrin isminin nereden geldiğine dair bilgiler içeren açıklamaların yanı sıra aslına uygun olarak hazırlanan bir taht bulunuyor.

Müzenin yer altında bulunan katında ise müzeye ismini veren zindanlardan oluşuyor. Zindan bölümünde ayrıca restorasyon sırasında yapılan, geçmiş dönemlere ait motifler bulunuyor.

Müzenin birinci katında ise surların, Roma dönemine ait silahların replikaları ve 1326 yılına yani Osmanlı’nın Bursa’yı fethetmesine kadar devam eden tarihsel süreci anlatan numuneler yer alıyor.

Müzenin İkinci kat galerisinde Osmanlı Dönemi’ne ait motifler ve numunelere yer verilirken, Osmanlı zamanındaki silahların ve yeniçerilerin replika modelleri de bulunuyor.

Bunların yanı sıra Zindan Kapı’nın üzerine, yani surlara çıktığınızda sizi müthiş bir Bursa manzarası manzarası karşılıyor.

ZİNDAN KAPI’YI KİM YAPTIRDI?

M.Ö. 2. Yüzyılda Bitinya Kralı I. Prusias tarafından mahkumları cezalandırmak ve hapsetmek amacıyla kurulan Zindan Kapı, daha sonrasında ise Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları tarafından kullanılmıştır.

19. yüzyıla kadar çeşitli zamanlarda onarımlar yapılan Zindan Kapı, en son 2015 yılında Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve 2021 senesinde tamamlanan restorasyonun ardından ziyarete açılmıştır.