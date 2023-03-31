Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Fidyekızık Mahallesi’ne aile sağlığı merkezi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi; sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliğine bir yenisini daha ekliyor. Hayırsever desteği ile Fidyekızık Mahallesi’ne kazandırılacak aile sağlığı merkezinin protokolü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci ve hayırsever Nurten Gültekin Oğuz tarafından imzalandı. 453 metrekare inşaat alanından oluşan 2 katlı merkez 4 hekimli aile sağlığı merkezinden ve muhtarlıktan oluşacak.

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Fidyekızık Mahallesi’ne hayırsever Nurten Gültekin Oğuz’un yapacağı katkı ile modern bir aile sağlığı merkezi kazandıracağız. Yapılacak merkez önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Ben kıymetli hayırseverimize tüm Yıldırımlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimizi de insanlığa faydalı olacak kalıcı hizmetler yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.