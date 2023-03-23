Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla toplam 105 bin TL ödüllü, fikir yarışması düzenliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi; su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla ‘Aklım, Fikrim Bursa’ teması ile İdeathon Fikir Yarışması düzenledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmaya başvurular 14 Nisan'a kadar yarismalar.bursa.bel.tr adresi üzerinden online yapılacak.

Yarışmaya, 18-39 yaş arası herkes en az 5, en fazla 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilecek ve başvurular arasından yapılacak ön elemenin ardından seçilen en fazla 15 ekip yarışmaya davet edilecek.

Kazanan ekipler, 19 Nisan 2023 tarihinde web sitesinden ilan edilecek ve ayrıca başvurusu kabul edilen ekiplere e-mail ile de ulaşılacak. Hazırlık yapmaları için doküman ve kaynaklar paylaşılacak. 27 Nisan 2023 tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 1 gün süren çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda seçilen ekiplere, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların mentörleri tarafından iklim değişikliği ve kuraklık konusunda kurumların yürüttüğü çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak eğitim verilecek.

Çalıştay sonunda seçilen proje konularına göre ekiplerin çalışacağı mentörler belirlenecek. Seçilen ekiplerin 8-9 Mayıs 2023 ve 29/30 Mayıs 2023 tarihlerinde 2 kez yüz yüze yada online olarak gerçekleştirilecek mentör görüşmeleri ile fikir geliştirmeleri sağlanacak. Ideathon’da yarışacak ekiplerin sunacağı proje fikirleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek iklim değişikliği ve kuraklık konusunda uzmanlardan oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Takımlar, 7-8 Haziran günlerinde jüri önünde projelerinin sunumunu yapacak ve kazananlar 08 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek.

105 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

İklim değişikliği ile mücadelede yeni ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkması amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin, ikincisi 35 bin ve üçüncüsü de 20 bin TL’nin sahibi olacak. Ayrıca seçilen 15 ekibin tüm ekip üyelerine (ödül alan ilk üç ekip hariç) teleferik ile Uludağ’a gidiş dönüş bileti hediye edilecek.

Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su, çevre, doğa ve iklim değişikliğinin siyaset üstü kavramlar olduğunu belirterek, “Yaşadığımız şehrin hepimize ait olduğunu, dolayısıyla da hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2023 yılı kuraklık haritası verileri şehrimizin olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa’da yağışların son 30 yıl dikkate alındığında yüzde 40, 2022 yılına göre yüzde 30 oranında azalmasına bağlı olarak yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarında ciddi azalmalar görülmüştür. Türkiye’de yeşil sıfatıyla anılan şehrimizi iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kuraklığa karşı dirençli hâle getirmek için; su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, su tasarrufu, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamada su kaybının en aza indirilmesi ve dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Bursa’da iklim değişikliği ve kuraklık konusunda fikir geliştirme ve proje üretme yarışması düzenliyoruz" diye konuştu.