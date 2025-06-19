Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, 118 kahraman polis bir üst rütbeye terfi etti. Tören, “Bu rütbeler sadece omuzlara değil, yüreklere yüklenir” mesajıyla duygusal anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) -Bursa Emniyet Müdürlüğü, 2025 Yılı Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı doğrultusunda, FSM Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle 118 personelini bir üst rütbeye terfi ettirdi.

Törene, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

Terfi eden personelin rütbe dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

2 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü olurken, 13 personel Emniyet Amiri, 40 personel Başkomiser, 59 personel ise Komiser oldu.

Toplamda 118 polis memuru, fedakârca sürdürdükleri görevlerinde bir üst rütbeye yükseldi.

https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1935670840391065819

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, terfi eden personelin gece gündüz demeden, bayramlarda bile nöbette halkın huzuru için çalıştığı vurgulandı. Paylaşımda, “Bu rütbeler, gecenin bir vakti evden çıkıp sabaha dönemeyenlerin, bayram sabahını ailesiyle değil nöbette karşılayanların omuzlarına yazılmış birer nişanedir” denilirken, rütbelerin şehit düşen meslektaşların emanetlerine sadakat ve tarihe yazılmış bir onur olduğu belirtildi.

Törende konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğl, “Aziz milletimizin güveniyle, hukukun üstünlüğüyle, vatan sevgisiyle daha da güçlenen teşkilatımıza bir adım daha atan tüm personelimize yeni görevlerinde başarılar dileriz. Onurla taşıyın… Çünkü bu rütbeler, sadece üniformaya değil, tarihe yazılı” dedi.