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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve devlet erkanı Pınarbaşı Şehitliğindeki mezarlara kırmızı karanfil bıraktı. Şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra devlet erkanı ve şehit yakınları katıldı. BURSA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Hamitler ve Pınarbaşı Şehitlikleri'nde tören düzenlendi.

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