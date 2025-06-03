Bursa’nın sanayi ve mesleki eğitimde öncü okulu Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Geleneksel Mezunlar Günü’nde mezunlarla öğrencileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Tophane Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, okul bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, önceki dönem Belediye Başkanı Recep Altepe, vakfın eski başkanı Necmettin Pınar ve 1955-2024 yılları arasında mezun olmuş yaklaşık bin 100 kişi etkinliğe katıldı.

Programda, Vakıf Başkanı Erol Gülmez, Tophane MTAL mezunu olmanın ayrıcalığını vurguladı. Bu buluşmaların anılarını canlandırdığını ifade eden Gülmez, "Vakfımız, bağışçılarımızın desteğiyle öğrencilerimize burs sağlıyor ve önemli projelere imza atıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Okul Müdürü Erkan Tokdil ise, “157 yıllık çınarımız, mesleki eğitimde Türkiye’ye rol model oldu. Mezunlarımızla bağımızı sürdürmek, bu buluşmaların değerini artırıyor” diye konuştu.

1975 mezunlarından Erol Hepyaşar ve Nuri Levent Göçmenöz, anılarını paylaşırken, eski vakıf başkanı Necmettin Pınar’a plaket, Okul Müdürü Erkan Tokdil ve ekibine çiçek takdim edildi.

50. yılını dolduran mezunlara plaket verilirken, etkinlik hatıra fotoğrafıyla sona erdi.