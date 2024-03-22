Türkiye’de yerel seçim gündemi hız kesmeden devam ederken anketler de birbirini kovalıyor. İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Herkes Duysun Medya olarak 17 ilçede vatandaşla yüz yüze yaptığımız son anketin sonuçları…Musa YEŞİLDAĞ/Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinde anket şirketleri vatandaşın nabzını yokluyor.

Yerel seçimler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Herkes Duysun tarafından 17 ilçede vatandaşla yüz yüze yapılan anketin sonucu da belli oldu.

ALİNUR AKTAŞ SÜRECİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Herkes Duysun tarafından Bursa’nın 17 ilçesinde 123 vatandaşla yüz yüze yapılan ankette, AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 37,20’lik oranla süreci önde götürüyor.

MUSTAFA BOZBEY İKİNCİ SIRADA

2019 yerel seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey yüzde 33,20’lik oranla sürece, Alinur Aktaş’ın 4 puan gerisinde devam ediyor.

SELÇUK TÜRKOĞLU VE SEDAT YALÇIN’DA SON DURUM!

Herkes Duysun tarafından 17 ilçede vatandaşla yüz yüze yapılan anket, kulislerde Yeniden Refah Partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın’ın Bursa’da ciddi bir patlama yapacağı konuşuluyordu.

Anket sonucuna göre Yeniden Refah Partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın’a oy vereceğini söyleyen seçmenler, ankete katılan seçmenlerin yüzde 2.20’sini teşkil ediyor.

İYİ Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Türkoğlu ise anket sonucuna göre yüzde 1,50’lik bir oy oranına sahip.

KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLABİLİR

2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifakların geçtiğimiz dönemden sağ çıkamaması, kararsız seçmenlerin ciddi oranda artmasına sebep olmuş gibi görünüyor.

Herkes Duysun tarafından yapılan anketin sonucuna göre Bursa’da diğer partilere oy vereceğini ya da kararsız olduğunu söyleyen seçmen oranı yüzde 25,90 olarak göze çarpıyor.

İŞTE SON BURSA ANKETİNİN SONUÇLARI

Alinur Aktaş (AK Parti) - %37,20

Mustafa Bozbey (CHP) - %33,20

Sedat Yalçın (YRP) - %2,20

Selçuk Türkoğlu (İYİ Parti) - %1,50

Kararsız/Diğer - %25,90