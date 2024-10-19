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Adliyeye çıkartılan Bilgin, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Ekipler, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Doğun Bilgin'in, Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Doğukan Bilgin(32), polis ekipleri tarafından, evinin arka kapısında kaçarken yakalandı. İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

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