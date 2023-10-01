Bursa'da İznik ve Uluabat Gölü başta olmak üzere ilimizde ulunan göletlere bu yıl toplam 3 milyon 700 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sportif avcılığın geliştirilmesi ve göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından doğal göl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

Bursa, su ürünleri üretimi bakımından son yıllarda hızlı bir ilerleme kaydediyor. İlimiz, 115 km deniz kıyısı uzunluğu, İznik ve Uluabat Gölünün yanı sıra 25 gölet ile 24 baraj göleti ile hem deniz hem de iç su avcılığına olanak sağlıyor.

Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkan sağlıyor. Bu çerçevede ülkemizde eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının ilimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atılmış oluyor.

Gerek balıkçılarımızın gerek de amatör olarak balıkçılık yapan vatandaşlarımızın bu konuda özen göstererek doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına katkı sağlamaları gerekiyor. Suya bırakılan yavruların büyüyerek en az bir kez üremesine fırsat vermek, doğal üreme döngüsü ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerine imkan sağlamış olacaktır.