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Bursa Valiliği, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Aday Öğretmen Eğitim Programı” Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Akademisyen İhsan Fazlıoğlu, İlçe ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileri ile öğretmenler katıldı.

‘Aday Öğretmen Eğitim Programı’nda konuşma yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Öğretmenlik gibi kutsal ve saygın bir mesleğin ilk evresinde bulunan öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öğretmenlik mesleği zamanla deneyimle ve hizmet içi eğitimle olgunlaşan bir meslektir. Bu bakımdan bugün başlattığımız ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’ sizlerin mesleki gelişimine ciddi katkılar sağlayacaktır. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu hocamızın da akademik birikimi ve mesleki tecrübesiyle hepimizde yeni ufuklar açacağın yürekten inanıyorum. Unutmayınız ki bilginiz ve edindiğiniz tecrübe ve birikimle Türkiye Yüzyılı Vizyonu sizinle amacına ulaşacak. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren siz kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Öğretmenlerin çok ulvi ve kutsal bir meslek yaptıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise görevlerine yeni başlayan tüm aday öğretmenlere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Öğretmenlik, ömür boyu gönül bağı ile devam eden bir meslekten çok daha öte anlamlar içermektedir. Değerli meslektaşlarım, uzun yıllar sürecek olan meslek hayatınızda öğrenmenin, insanın, öğrencinin kıymetini bilen, öğrencilerimize öz güven aşılayarak onları kendi kültürlerinin, kimliklerinin, kadim değerlerinin farkına varmalarını sağlayacak olan sizlersiniz. İlimizde 11 eğitim merkezimizde 694 aday öğretmenimize yönelik eğitim programlarımız hali hazırda devam ediyor. Ayrıca Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İhsan Fazlıoğlu hocamıza da programımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle görevlerine yeni başlayan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Aday Öğretmen Eğitimi Programı, Akademisyen İhsan Fazlıoğlu katılımıyla gerçekleştirilen, “Gerçekleştirme ile olgunlaştırma arasında bir ‘emanet’ olarak insanı yetiştirmek” konulu konferansla devam etti. İhsan Fazlıoğlu’nun aday öğretmenlerle gerçekleştirdiği konferansın ardından program sona erdi.