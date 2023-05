Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketinin ardından afet bölgesine gidip, yaraların sarılması için canla başla çalışan tüm Büyükşehir personeline teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Yüzyılın felaketinde ilk olarak Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, ardından Hatay’da arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, konteyner kentler oluşturulmasından yardımların dağıtılmasına kadar her alanda aktif görev alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana yaklaşık 2500 personel ve 700 araç bölgede aktif olarak görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, afet bölgesinde özveriyle çalışan personelle buluştu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, afet bölgesinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

“BANA GURUR YAŞATTINIZ”

Depremin ilk gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak müthiş bir organizasyon sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Deprem bölgesinde hala çalışan arkadaşlarımız var. Gece gündüz durmaksızın çalışmalara devam ediyorlar. Teşekkürü hangi birinize yapsam az diye düşünüyorum. Deprem bölgesinde ilk olarak Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden sorumluyduk. Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da büyük çalışmalar yaptık, emekleriniz büyük. Her biriniz bu zor günde acılara merhem oldunuz, imdadına yetiştiniz. Oralarda gönüllülük esasıyla yer aldığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Şunu söylemeliyim ki bölgeye gittiğimde depremzedelerden çok duygusal memnuniyetler aldım. Bursa’yı biliyorlar, Hatay’a Bursa’mızı ezberlettik. Orada 7’den 70’e her bir yaraya, her bir ihtiyaca tek tek dokunduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da bu gururu, bu kurumun başkanı olarak bana yaşattığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Büyükşehir Belediyesi’nin fedakar çalışanlarına teşekkür etti.

Devlet millet el birliğiyle yaraların sarılması için ilk günden itibaren büyük bir mücadele sergilendiğini hatırlatan Varank, “Emin olun bu işe emeğini veren her bir kardeşimiz çok değerli. ‘Benim de bir nebze katkım olsun’ diyen her bir arkadaşımız çok kıymetli ve çok değerli. Ben şunu gördüm. Bölgeye giden hiç bir arkadaşımız ‘bu benim işim, görevim diyerek’ gitmedi. Her arkadaşımız ‘madem böyle bir acı var, benim kardeşim orada, bu depremde zarar gördü, benim ona katkı vermem lazım, benim onun acılarını sarmam lazım’ diyerek gitti. Bu işi bir görev olarak değil içten gelerek, yürekten gelerek yaptılar. Yaptığınız iş insanlık adına çok önemli. Sergilemiş olduğunuz davranışlarından dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kahvaltının sonunda Başkan Alinur Aktaş ve Bakan Varank, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.